Машинка для стрижки Moser 1886-0051
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Код товара: 104825
Производитель: Moser
мало
мало
10 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 90
- Время зарядки, ч
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 5000
- Дополнительная информация
- масло, щетка для чистки ножа
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 3
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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