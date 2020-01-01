Машинка для стрижки Moser 1411-0050 Mini
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Код товара: 104811
Производитель: Moser
мало
мало
4 290₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Цвет
- красный
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 3000
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания, масло, щеточка для чистки
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 6
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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