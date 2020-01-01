Машинка для стрижки Philips MG3720
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3 дня
1 290 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Машинка для стрижки Philips MG3720/15 оснащена сменными насадками. Благодаря этому удобно регулировать длину среза, удалять нежелательные волосы в носу и ушах.
Модель оптимальна для создания стрижек, обработки височной зоны и контуров прически, подравнивания и придания формы бороде, усам и бакенбардам. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и деформации. Это способствует долгому сохранению первоначальной остроты.
Модель оснащена емким аккумулятором, который отвечает за автономную работу в течение одного часа. Лезвия можно промывать под струей воды, что способствует удобному уходу за машинкой для стрижки Philips MG3720/15.
Корпус эргономичной формы не скользит в руке. Модель дополнена чехлом, что упрощает хранение и позволяет брать с собой устройство в командировку и путешествие.
- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 60
- Время зарядки, ч
- 16
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- триммер для стрижки в носу и ушах; щеточка для чистки
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