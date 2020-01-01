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Машинка для стрижки Philips MG3720

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Машинка для стрижки Philips MG3720
Машинка для стрижки Philips MG3720
Машинка для стрижки Philips MG3720
Машинка для стрижки Philips MG3720
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 103943
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
4 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 290 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Машинка для стрижки Philips MG3720/15 оснащена сменными насадками. Благодаря этому удобно регулировать длину среза, удалять нежелательные волосы в носу и ушах.

Модель оптимальна для создания стрижек, обработки височной зоны и контуров прически, подравнивания и придания формы бороде, усам и бакенбардам. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и деформации. Это способствует долгому сохранению первоначальной остроты.

Модель оснащена емким аккумулятором, который отвечает за автономную работу в течение одного часа. Лезвия можно промывать под струей воды, что способствует удобному уходу за машинкой для стрижки Philips MG3720/15.

Корпус эргономичной формы не скользит в руке. Модель дополнена чехлом, что упрощает хранение и позволяет брать с собой устройство в командировку и путешествие.

Характеристики
Тип
набор для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от аккумулятора
Цвет
черный
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Время автономной работы, мин
60
Время зарядки, ч
16
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
триммер для стрижки в носу и ушах; щеточка для чистки
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В сравнение
В избранное
4 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 290 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа