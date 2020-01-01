О товаре

Машинка для стрижки Philips MG3720/15 оснащена сменными насадками. Благодаря этому удобно регулировать длину среза, удалять нежелательные волосы в носу и ушах.

Модель оптимальна для создания стрижек, обработки височной зоны и контуров прически, подравнивания и придания формы бороде, усам и бакенбардам. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и деформации. Это способствует долгому сохранению первоначальной остроты.

Модель оснащена емким аккумулятором, который отвечает за автономную работу в течение одного часа. Лезвия можно промывать под струей воды, что способствует удобному уходу за машинкой для стрижки Philips MG3720/15.

Корпус эргономичной формы не скользит в руке. Модель дополнена чехлом, что упрощает хранение и позволяет брать с собой устройство в командировку и путешествие.