Машинка для стрижки Braun MGK7220
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Код товара: 103749
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
6 990₽
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Характеристики
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- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серебристый, черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 100
- Время зарядки, ч
- 1
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм; насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм; насадка-гребень 2 мм; насадка-гребень 1 мм; насадка для точного стайлинга; насадка для носа и ушей; насадка для точного бритья; бритвенная насадка для тела; щеточка для чистки; бритва Gillette Fusion ProGlide
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки
- Число установок длины
- 13
- Количество насадок
- 8
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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