Машинка для стрижки Endever Sven 971
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Код товара: 102799
Производитель: Endever
мало
мало
990₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- серый
- Длина провода, м
- 1.8
- Дополнительная информация
- максимальная мощность 8 (Вт); в комплекте: щеточка для чистки, расческа, петля для подвешивания, масло, защитная крышка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.8
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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