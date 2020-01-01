Машинка для стрижки Remington HC9700
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Код товара: 102788
Производитель: Remington
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мало
8 790₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- красный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 150
- Время зарядки, ч
- 4
- Дополнительная информация
- быстрая зарядка, срок службы двигателя 10 тыс. часов, производительность стрижки 400 мм/с
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 25
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 11
- Количество насадок
- 11
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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