Электробритва для женщин Philips BRL140/00
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Код товара: 32502
Производитель: Philips
мало
мало
3 690₽
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О товаре
электробритва для женщин, аккум., промывка
Характеристики
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- Тип
- электробритва для женщин
- Число скоростей
- 1
- Назначение
- подравнивание зоны бикини
- Питание
- от аккумулятора
- Использование с применением пены
- есть
- Эпиляционная головка
- плавающая, с возможностью промывки
- Подсветка
- нет
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