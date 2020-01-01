Электробритва Philips S1231
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Код товара: 99848
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 590₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое
- Количество бреющих элементов
- 3
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Дополнительная информация
- система лезвий PowerCut; гибкие головки, 4 направления; сухое бритье; нескользящая прорезиненная ручка
- Особенности
- триммер, нескользящая вставка на рукоятке
- Водонепроницаемый корпус
- нет
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- нет
- Тип аккумулятора
- NiMH
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