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Электробритва Philips S3232/52

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Электробритва Philips S3232/52
Электробритва Philips S3232/52
Электробритва Philips S3232/52
Электробритва Philips S3232/52
Электробритва Philips S3232/52
Электробритва Philips S3232/52
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 96673
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности электробритвы Philips S3232/52:

  • Электробритва оснащена гибкими головками 5D, которые следуют контурам лица, что обеспечивает максимальный комфорт в процессе бритья.
  • Головка касается кожи лица под оптимальным углом, в результате чего она подстраивается под изгибы, за счет чего достигается более тесный контакт лезвий с кожным покровом.
  • Самозатачивающиеся лезвия PowerCut (27 штук), которыми снабжена эта модель, позволяют каждый раз добиваться нужного результата.
  • С помощью прибора можно выполнять как сухое, так и влажное бритье с применением геля или пены.
  • Отличительной особенностью модели является то, что она может работать как от аккумуляторной батареи, так и от сети.
  • Время автономной работы на одном заряде составляет 1 ч. Несмотря на то, что для полной зарядки устройства необходим 1 ч, вы можете поставить электроприбор на 5 минут, чтобы его хватило на одну процедуру бритья — это особенно актуально, если вы спешите на работу или встречу.
  • Электроприбор снабжен откидным триммером. С ним вы можете добавить определенные штрихи к своему образу, подравняв усы и бакенбарды необходимым образом.
  • Для надежного хвата и безопасности электробритва  имеет эргономичную ручку с прорезиненным покрытием.
  • Для удобного хранения, что особенно актуально во время поездок, в комплект вместе с бритвой входит специальный чехол черного цвета.
Характеристики
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухое / влажное
Питание
от аккумулятора
Цвет
черный
Количество бреющих элементов
3
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6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа