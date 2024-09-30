Электробритва Philips S3232/52
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Код товара: 96673
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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94
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О товаре
Особенности электробритвы Philips S3232/52:
- Электробритва оснащена гибкими головками 5D, которые следуют контурам лица, что обеспечивает максимальный комфорт в процессе бритья.
- Головка касается кожи лица под оптимальным углом, в результате чего она подстраивается под изгибы, за счет чего достигается более тесный контакт лезвий с кожным покровом.
- Самозатачивающиеся лезвия PowerCut (27 штук), которыми снабжена эта модель, позволяют каждый раз добиваться нужного результата.
- С помощью прибора можно выполнять как сухое, так и влажное бритье с применением геля или пены.
- Отличительной особенностью модели является то, что она может работать как от аккумуляторной батареи, так и от сети.
- Время автономной работы на одном заряде составляет 1 ч. Несмотря на то, что для полной зарядки устройства необходим 1 ч, вы можете поставить электроприбор на 5 минут, чтобы его хватило на одну процедуру бритья — это особенно актуально, если вы спешите на работу или встречу.
- Электроприбор снабжен откидным триммером. С ним вы можете добавить определенные штрихи к своему образу, подравняв усы и бакенбарды необходимым образом.
- Для надежного хвата и безопасности электробритва имеет эргономичную ручку с прорезиненным покрытием.
- Для удобного хранения, что особенно актуально во время поездок, в комплект вместе с бритвой входит специальный чехол черного цвета.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Количество бреющих элементов
- 3
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