Электробритва Philips Series 3000 S3333/54
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Код товара: 94569
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
6 990₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Количество бреющих элементов
- 3
- Водонепроницаемый корпус
- да
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- есть
- Тип аккумулятора
- Li-ion
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