Электробритва Braun M90
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Код товара: 87368
Производитель: Braun
31 декабря
31 декабря
1 790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое
- Цвет
- черный
- Количество бреющих элементов
- 1
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- нет
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