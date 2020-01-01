Электробритва Panasonic ES-LT2N
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Код товара: 84104
Производитель: Panasonic
31 декабря
31 декабря
9 990₽
10 990₽
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от 2 до 5 дней
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3 дня
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Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серебристый
- Количество бреющих элементов
- 3
- Дополнительная информация
- мультиподвижная 3D головка; сенсор, определяющий плотность щетины и контролирующий скорость двигателя; 2-уровневый светодиодный индикатор
- Особенности
- быстрая зарядка, триммер, дисплей, нескользящая вставка на рукоятке
- Водонепроницаемый корпус
- да
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- есть
- Тип аккумулятора
- Li-ion
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