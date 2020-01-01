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Мужские электробритвы
Электробритва Panasonic ES-RT37-S520

Электробритва Panasonic ES-RT37-S520

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Электробритва Panasonic ES-RT37-S520
Электробритва Panasonic ES-RT37-S520
Электробритва Panasonic ES-RT37-S520
Электробритва Panasonic ES-RT37-S520
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Фото товара
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Код товара: 83691
Производитель: Panasonic
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7 290₽
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Характеристики
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое / влажное
Количество бреющих элементов
3
Питание
от аккумулятора
Цвет
синий
Дополнительная информация
система из 3 независимых дугообразных сеток, автопереключение напряжения, внутренние ножи с 30-градусной заточкой
Промывка ножей под водой
есть
Плавающие головки
есть
Подвижный бритвенный блок
есть
Тип аккумулятора
Li-ion
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мало
мало
7 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа