Электробритва Panasonic ES-SL41-R 520
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Код товара: 80279
Производитель: Panasonic
мало
мало
4 290₽
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Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Количество бреющих элементов
- 3
- Цвет
- красный
- Дополнительная информация
- внутренние ножи с 30-градусной заточкой, система из 3 независимых дугообразных сеток, роторный двигатель
- Водонепроницаемый корпус
- да
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- нет
- Тип аккумулятора
- NiMH
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