Электробритва Panasonic ES-SA40-S520
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Код товара: 57383
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
3 190₽
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О товаре
сеточная система бритья, 1 бритвенная головка, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 21 мин
Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Количество бреющих элементов
- 1
- Цвет
- серебристый
- Промывка ножей под водой
- есть
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