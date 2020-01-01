Электробритва Panasonic ES-6002
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Код товара: 41884
Производитель: Panasonic
мало
мало
4 490₽
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О товаре
сеточная, сухое/влажное бритье, аккум., 2 головки
Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Количество бреющих элементов
- 2
- Дополнительная информация
- внутренние ножи с 30-градусной заточкой
- Промывка ножей под водой
- есть
- Тип аккумулятора
- NiMH
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