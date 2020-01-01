Электробритва Philips PT 711
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Код товара: 226
Производитель: Philips
мало
мало
2 880₽
3 390₽
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О товаре
роторная, сухое бритье, от сети, 3 головки
Характеристики
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- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое
- Количество бреющих элементов
- 3
- Питание
- от сети
- Дополнительная информация
- автопереключение напряжения, система лезвий ComfortCut, система повторений контур лица
- Цвет
- черный
- Особенности
- отсек для сбора волосков, нескользящая вставка на рукоятке
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- есть
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