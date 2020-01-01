Электробритва Panasonic ES-GA21
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Код товара: 224
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
10 990₽
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О товаре
сеточная, сухое/влажное бритье, аккум., 3 головки (подвиж.)
Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Количество бреющих элементов
- 3
- Скорость мотора, об/мин
- 13000
- Дополнительная информация
- дугообразная конструкция плавающей головки, внутренние ножи с заточкой 30°, бреющая сетка с увеличенным количеством отверстий; режим турбоочистки Sonic
- Цвет
- серый, черный
- Особенности
- быстрая зарядка, триммер, нескользящая вставка на рукоятке
- Водонепроницаемый корпус
- да
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- есть
- Тип аккумулятора
- Li-ion
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