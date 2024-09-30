Электробритва Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver
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Код товара: 165936
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
-25%
7 890₽
10 590₽
94
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В магазинах:
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О товаре
Особенности электробритвы Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver:
- Электробритва оборудована плавающей головкой. Плотное прилегание и точное повторение контуров лица обеспечивают равномерное бритье без раздражения и порезов.
- Ножи с бионической сеткой тщательно убирают волоски непосредственно у корня.
- Поднимающее лезвие используется для удаления вьющихся и мягких волос.
- Изогнутые ножи способны срезать волоски любой длины.
- Электробритва Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver (BHR5265GL) работает от емкого аккумулятора. Полного заряда батареи достаточно для 90 мин автономного использования.
- Устройство оснащено надежным линейным электродвигателем и электронным управлением, что помогает добиться эффективного результата и гладкой кожи даже при густой бороде.
- Запуск и блокировка осуществляются нажатием на одну кнопку.
- О включении оповещает встроенный индикатор.
- Эргономичная форма позволяет удобно и надежно держать электробритву в руке.
Характеристики
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- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Количество бреющих элементов
- 5
- Дополнительная информация
- Электродвигатель с магнитной левитацией ротора работает практически бесшумно.
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