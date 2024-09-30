О товаре

Электробритва Philips PQ206/18 представлена в округлом коричневом корпусе. Устройство используется только для осуществления сухого бритья. Две плавающие головки повторяют контуры лица, делая бритье комфортным, эффективным и безопасным.

Прибор Philips PQ206/18 дополнен защитной крышкой и небольшой щеточкой для удаления волосков с рабочих элементов. Бритва работает от простых пальчиковых батареек. Емкости элементов питания хватит на 1 час эксплуатации, что позволяет пользоваться устройством несколько дней без подзарядки.