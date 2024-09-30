Электробритва Philips PQ206/18
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Электробритва Philips PQ206/18 представлена в округлом коричневом корпусе. Устройство используется только для осуществления сухого бритья. Две плавающие головки повторяют контуры лица, делая бритье комфортным, эффективным и безопасным.
Прибор Philips PQ206/18 дополнен защитной крышкой и небольшой щеточкой для удаления волосков с рабочих элементов. Бритва работает от простых пальчиковых батареек. Емкости элементов питания хватит на 1 час эксплуатации, что позволяет пользоваться устройством несколько дней без подзарядки.
- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое
- Питание
- от батареек
- Цвет
- серый, коричневый
- Количество бреющих элементов
- 2
- Дополнительная информация
- электробритву можно использовать на работе, в машине и даже в коротких туристических поездках.
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