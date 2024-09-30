Электробритва Philips S5587/10
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Электробритва Philips Series 5000 S5587/10 оборудована интеллектуальным датчиком, который адаптирует мощность под тип щетины. Продольные прорези направляют волоски в нужное положение для аккуратного срезания. Это помогает добиться максимально эффективного бритья и гладкой кожи.
- Гибкие головки повторяют контуры лица и шеи, поэтому процедура получается комфортной.
- Устройство можно использовать для бритья сухим и влажным способом.
- Электробритва оснащена насадкой-триммером, предназначенной для создания формы бакенбардов и усов.
- Благодаря емкому аккумулятору модель способна в течение 60 мин работать автономно.
- Для полного заряда батареи потребуется 1 ч, для одной процедуры достаточно 5 мин.
- Встроенный индикатор оповещает об оставшемся заряде.
- После сеанса бритвенную головку необходимо промыть водой.
- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое / влажное
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серый
- Количество бреющих элементов
- 3
- Дополнительная информация
- защита от детей
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