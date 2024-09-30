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Электробритва Philips S1133/41

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Электробритва Philips S1133/41
Электробритва Philips S1133/41
Электробритва Philips S1133/41
Электробритва Philips S1133/41
Электробритва Philips S1133/41
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 117139
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Электробритва Philips S1133/41 предназначена для быстрого и комфортного ухода за лицом. Она открывается одним касанием и работает в разных режимах, в том числе сухого бритья.

  • Лезвия можно промывать под водой, они не заржавеют.
  • Бритва работает от аккумулятора, который полностью заряжается за восемь часов.
  • Для зарядки на один сеанс достаточно сорока минут. Индикатор заряда позволяет экономить энергию и регулировать процесс управления устройством.
  • Модель мало весит, удобно ложится в руку и имеет большой срок службы.
  • Электробритва включает 3 бреющих элемента, что помогает извлечь максимум пользы из процесса бритья.
  • Компактный корпус обеспечивает безопасность и абсолютный комфорт.
  • Роторная система, доступная на устройстве, способствует бесперебойному скольжению лезвий, а самозатачивающиеся ножи сохраняют остроту в течение длительного времени.
  • Чтобы очищать прибор было проще, производители предусмотрели специальную кнопку на корпусе. Когда вы на нее нажимаете, открывается доступ к головке бритвы, которую легко очистить под струей воды.
Характеристики
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухое
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
черный
Количество бреющих элементов
3
Дополнительная информация
самозатачивающиеся ножи, 4 направления движения головок, автоматическое переключение напряжение 100-240В
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В сравнение
В избранное
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа