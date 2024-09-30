Электробритва Philips S1133/41
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Электробритва Philips S1133/41 предназначена для быстрого и комфортного ухода за лицом. Она открывается одним касанием и работает в разных режимах, в том числе сухого бритья.
- Лезвия можно промывать под водой, они не заржавеют.
- Бритва работает от аккумулятора, который полностью заряжается за восемь часов.
- Для зарядки на один сеанс достаточно сорока минут. Индикатор заряда позволяет экономить энергию и регулировать процесс управления устройством.
- Модель мало весит, удобно ложится в руку и имеет большой срок службы.
- Электробритва включает 3 бреющих элемента, что помогает извлечь максимум пользы из процесса бритья.
- Компактный корпус обеспечивает безопасность и абсолютный комфорт.
- Роторная система, доступная на устройстве, способствует бесперебойному скольжению лезвий, а самозатачивающиеся ножи сохраняют остроту в течение длительного времени.
- Чтобы очищать прибор было проще, производители предусмотрели специальную кнопку на корпусе. Когда вы на нее нажимаете, открывается доступ к головке бритвы, которую легко очистить под струей воды.
- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- черный
- Количество бреющих элементов
- 3
- Дополнительная информация
- самозатачивающиеся ножи, 4 направления движения головок, автоматическое переключение напряжение 100-240В
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