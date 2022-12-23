Электробритва Braun 300 BT black
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Код товара: 106487
Производитель: Braun
мало
мало
4 250₽
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Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое
- Количество бреющих элементов
- 3
- Цвет
- черный
- Питание
- от аккумулятора
- Дополнительная информация
- Нескользящая вставка на рукоятке
- Промывка ножей под водой
- есть
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- нет
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Н
Нина
23 декабря 2022
Здравствуйте ! В каком именно магазине он есть? Упаковка нормальная ?
1
0 0
i
ip-hanicha
24.12.2022 12:08:14
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Н
Нина
23 декабря 2022
Здравствуйте ! В каком именно магазине он есть? Упаковка нормальная ?
1
0
0