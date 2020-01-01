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Мужские электробритвы
Электробритва Philips S3134/51

Электробритва Philips S3134/51

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Электробритва Philips S3134/51
Электробритва Philips S3134/51
Электробритва Philips S3134/51
Электробритва Philips S3134/51
Электробритва Philips S3134/51
Электробритва Philips S3134/51
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106463
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
4 950₽
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухое / влажное
Питание
от аккумулятора
Количество бреющих элементов
3
Цвет
синий, черный
Дополнительная информация
выдвижной триммер, самозатачивающиеся ножи, автоматическое переключение напряжение 100-240В, головки 5D Pivot & Flex
Особенности
быстрая зарядка, триммер, нескользящая вставка на рукоятке
Водонепроницаемый корпус
да
Промывка ножей под водой
есть
Плавающие головки
есть
Подвижный бритвенный блок
есть
Тип аккумулятора
Li-ion
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В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
4 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа