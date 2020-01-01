Электробритва Remington R0050
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Код товара: 106118
Производитель: Remington
мало
мало
1 640₽
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Характеристики
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- Система бритья
- роторная
- Способ бритья
- сухое
- Количество бреющих элементов
- 3
- Питание
- от сети
- Цвет
- красный, черный
- Дополнительная информация
- Двойной ряд лезвий на 50% больше площадь бритья. Плавающие головки адаптирующиеся к контурам лица.Тройной бреющий блок.Съемный бреющий блок для легкой очистки.
- Водонепроницаемый корпус
- да
- Промывка ножей под водой
- нет
- Плавающие головки
- есть
- Подвижный бритвенный блок
- есть
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