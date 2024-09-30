Электробритва Braun 3020s
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Код товара: 103998
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
7 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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94
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Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- белый
- Количество бреющих элементов
- 3
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