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Электробритва Braun 300s Green (Series 3)

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Электробритва Braun 300s Green (Series 3)
Электробритва Braun 300s Green (Series 3)
Электробритва Braun 300s Green (Series 3)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 100403
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Электробритва Braun 300s в привлекательном черно-зеленом корпусе с нескользящей вставкой удобно лежит в руке. Это делает ее отличным выбором для людей практичных и тех, кто часто бывает в поездках.

  • Плавающая головка с 3 секциями и бреющая сетка SensoFoil позволяют делать кожу лица гладкой, а также подровнять бакенбарды и щетину.
  • Для аккуратного хранения она прикрыта защитной крышкой.
  • Водонепроницаемый корпус прост в очистке – промыть его можно даже под струей воды.
  • Еще один плюс электробритвы – вариативность работы.
  • Функционировать она может как от электросети, так и от собственного аккумулятора, емкости которого хватает на 30 мин без подключения к розетке.
  • Индикатор зарядки просигнализирует, когда необходимо будет подзарядить устройство.
Характеристики
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
зеленый
Количество бреющих элементов
2
Дополнительная информация
3·D бреющая система | Очистка под проточной водой
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Вопросы и ответы
З
Зайнаб
25 декабря 2023
Здравствуйте можете отложить до после завтра я заеду с утра??
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.12.2023 20:39:03
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 872 251-51-51 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05 менеджер оформит вам резерв на товар
Ответить
0 0
З
Зайнаб
25 декабря 2023
Здравствуйте можете отложить до после завтра я заеду с утра??
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа