Электробритва Braun 300s Green (Series 3)
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Код товара: 100403
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Электробритва Braun 300s в привлекательном черно-зеленом корпусе с нескользящей вставкой удобно лежит в руке. Это делает ее отличным выбором для людей практичных и тех, кто часто бывает в поездках.
- Плавающая головка с 3 секциями и бреющая сетка SensoFoil позволяют делать кожу лица гладкой, а также подровнять бакенбарды и щетину.
- Для аккуратного хранения она прикрыта защитной крышкой.
- Водонепроницаемый корпус прост в очистке – промыть его можно даже под струей воды.
- Еще один плюс электробритвы – вариативность работы.
- Функционировать она может как от электросети, так и от собственного аккумулятора, емкости которого хватает на 30 мин без подключения к розетке.
- Индикатор зарядки просигнализирует, когда необходимо будет подзарядить устройство.
Характеристики
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- Система бритья
- сеточная
- Способ бритья
- сухое
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- зеленый
- Количество бреющих элементов
- 2
- Дополнительная информация
- 3·D бреющая система | Очистка под проточной водой
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Вопросы и ответы
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З
Зайнаб
25 декабря 2023
Здравствуйте можете отложить до после завтра я заеду с утра??
1
0 0
0
05.ru
25.12.2023 20:39:03
Здравствуйте! Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 872 251-51-51 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05 менеджер оформит вам резерв на товар
Ответить
0 0
З
Зайнаб
25 декабря 2023
Здравствуйте можете отложить до после завтра я заеду с утра??
1
0
0