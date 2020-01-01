Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см мятная
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Код товара: 98766
Производитель: Hairway
В наличии
В наличии
390₽
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сегодня
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Характеристики
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- Тип
- массажная щетка
- Материал
- натуральная основа
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- голубой
- Особенности
- антистатическая, биоразлагаемая
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