Щетка Hairway ECO Wheat массажная 8 рядов 20 см овальная голубая
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98765
Производитель: Hairway
мало
мало
450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- массажная щетка
- Материал
- натуральная основа
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- голубой
- Особенности
- биоразлагаемая
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Щетка Hairway ECO Wheat массажная 8 рядов 20 см овальная мятная
450₽
Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая
390₽
Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см голубая
390₽
Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см мятная
390₽
Щетка Hairway Lady 9-ряд.овал.масс.
540₽
Щетка Hairway Venge 2 13-ряд.дер.нейл.щет.овал.бол.
490₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.