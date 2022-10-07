Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая
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Код товара: 91747
Производитель: Hairway
В наличии
В наличии
390₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- массажная щетка
- Материал
- натуральная основа
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- бежевый
- Особенности
- антистатическая
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Вопросы и ответы
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7
79034294232
7 октября 2022
Здравствуйте! Как я могу оплатить заказ баллами?
1
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:52:34
79034294232, Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
7
79034294232
7 октября 2022
Здравствуйте! Как я могу оплатить заказ баллами?
1
0
0