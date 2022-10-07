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Щетки для волос
Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая

Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая

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Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая
Щетка Hairway ECO Corn массажная 10 рядов 17 см бежевая
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Код товара: 91747
Производитель: Hairway
В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
массажная щетка
Материал
натуральная основа
Материал щетины/зубцов
искусственная щетина
Цвет
бежевый
Особенности
антистатическая
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Вопросы и ответы
7
79034294232
7 октября 2022
Здравствуйте! Как я могу оплатить заказ баллами?
1 Ответить
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:52:34
79034294232, Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
7
79034294232
7 октября 2022
Здравствуйте! Как я могу оплатить заказ баллами?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа