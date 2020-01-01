Щетка Hairway Choco массаж.9-ряд.металл.штифт.
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Код товара: 91346
Производитель: Hairway
мало
мало
570₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- массажная щетка
- Материал
- дерево
- Материал щетины/зубцов
- металл
- Цвет
- коричневый
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