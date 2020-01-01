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Щетки для волос
Щетка Hairway Choco массаж.9-ряд.металл.штифт.

Щетка Hairway Choco массаж.9-ряд.металл.штифт.

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Щетка Hairway Choco массаж.9-ряд.металл.штифт.
Щетка Hairway Choco массаж.9-ряд.металл.штифт.
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Код товара: 91346
Производитель: Hairway
мало
мало
570₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
массажная щетка
Материал
дерево
Материал щетины/зубцов
металл
Цвет
коричневый
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В сравнение
В избранное
мало
мало
570₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа