Щетка Hairway Cherry массаж.11-ти ряд.плас.осн.нейл.шт.
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Код товара: 91335
Производитель: Hairway
31 декабря
31 декабря
290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- массажная щетка
- Материал
- пластик
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- черный
- Особенности
- антистатическая
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