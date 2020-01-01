Термобрашинг Hairway ECO, D-53мм мятный
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Код товара: 127452
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
650₽
7
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- термобрашинг
- Материал
- натуральная основа
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- мятный
- Особенности
- антистатическая
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