Термобрашинг Hairway ECO, D-44мм мятный
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490₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- термобрашинг
- Материал
- натуральная основа
- Материал щетины/зубцов
- искусственная щетина
- Цвет
- мятный
- Особенности
- биоразлагаемая, антистатическая
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
15 января 2023
Р
Роза
15 января 2023
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