Щетка Hairway Lady 9-ряд.овал.масс.
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Код товара: 102011
Производитель: Hairway
31 декабря
31 декабря
540₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- массажная щетка
- Материал
- дерево
- Материал щетины/зубцов
- нейлон
- Цвет
- коричневый
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