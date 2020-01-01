Весы напольные TEFAL PP 1133V0 бирюзовый
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Код товара: 91093
Производитель: Tefal
мало
мало
1 190₽
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Характеристики
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- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- голубой
- Элементы питания
- CR2032x1 3 В
- Максимальная нагрузка, кг
- 160
- Точность измерения, кг
- 0.1
- Автоматическое выключение
- есть
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