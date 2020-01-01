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Напольные весы
Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый

Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый

0 отзывов
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Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 75691
Производитель: Kitfort
подарок
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790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
электронные весы
Материал платформы
стекло
Синхронизация со смартфоном
нет
Элементы питания
CR2032x1 3 В
Выносной блок управления
нет
Цвет
бирюзовый
Максимальная нагрузка, кг
150
Точность измерения, кг
100
Автоматическое выключение
есть
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В избранное
мало
мало
790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа