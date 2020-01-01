Весы напольные Kitfort КТ-804-1 бирюзовый
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790₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- электронные весы
- Материал платформы
- стекло
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- CR2032x1 3 В
- Выносной блок управления
- нет
- Цвет
- бирюзовый
- Максимальная нагрузка, кг
- 150
- Точность измерения, кг
- 100
- Автоматическое выключение
- есть
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