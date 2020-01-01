Весы напольные Delta D-9220 рисунок
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Код товара: 74268
Производитель: Delta
31 декабря
31 декабря
590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Материал платформы
- стекло
- Элементы питания
- AAAx2 1.5 В
- Размер дисплея
- 65х30 мм
- Выносной блок управления
- нет
- Цвет
- рисунок
- Максимальная нагрузка, кг
- 150
- Точность измерения, кг
- 0.1
- Автоматическое выключение
- есть
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