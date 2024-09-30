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Весы напольные CT-2421

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Весы напольные CT-2421
Весы напольные CT-2421
Весы напольные CT-2421
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 73458
Производитель: Centek
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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О товаре

Напольные весы CENTEK Закат (CT-2421) оптимальны для регулярного домашнего применения. Благодаря наличию чувствительных датчиков модель позволяет точно отслеживать изменения массы тела с минимальной погрешностью.

  • Весы активируются и отключаются автоматически, что создает комфортные условия для эксплуатации.
  • Полученные данные отображаются на цифровом дисплее, расположенном на платформе.
  • Весы поставляются в комплекте с элементом питания типа CR2032, который требуется для работы.
  • За счет компактного размера модель можно хранить под кроватью, чтобы сэкономить свободное пространство в комнате.
  • Устройство имеет высокопрочную стеклянную платформу, устойчивую к механическому воздействию.
  • Пластиковое основание обеспечивает дополнительную прочность и долговечность конструкции.
Характеристики
Тип
электронные
Материал платформы
стекло
Элементы питания
CR2032x1 3 В
Размер дисплея
45х28 мм
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В сравнение
В избранное
690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа