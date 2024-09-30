Весы напольные CT-2421
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Напольные весы CENTEK Закат (CT-2421) оптимальны для регулярного домашнего применения. Благодаря наличию чувствительных датчиков модель позволяет точно отслеживать изменения массы тела с минимальной погрешностью.
- Весы активируются и отключаются автоматически, что создает комфортные условия для эксплуатации.
- Полученные данные отображаются на цифровом дисплее, расположенном на платформе.
- Весы поставляются в комплекте с элементом питания типа CR2032, который требуется для работы.
- За счет компактного размера модель можно хранить под кроватью, чтобы сэкономить свободное пространство в комнате.
- Устройство имеет высокопрочную стеклянную платформу, устойчивую к механическому воздействию.
- Пластиковое основание обеспечивает дополнительную прочность и долговечность конструкции.
- Тип
- электронные
- Материал платформы
- стекло
- Элементы питания
- CR2032x1 3 В
- Размер дисплея
- 45х28 мм
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