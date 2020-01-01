Весы напольные Vitek VT-1982 BK черный
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Код товара: 71763
Производитель: Vitek
мало
мало
1 890₽
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Материал платформы
- камень
- Элементы питания
- AAAx3 1.5 В
- Выносной блок управления
- нет
- Цвет
- черный
- Максимальная нагрузка, кг
- 180
- Точность измерения, кг
- 0.1
- Автоматическое выключение
- есть
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