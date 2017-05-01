Весы напольные Redmond RS-733
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Электронные напольные весы Redmond RS-733 - это необходимый девайс для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Все данные выводятся на цифровой дисплей. Масса человека определяется с точностью до 0,1 кг.
Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, поэтому корпус выдерживает массу вплоть до 180 кг без деформации, есть индикация перегрузки и уровня заряда. Также гарантируется водонепроницаемость.
С такими весами вы без труда отследите, насколько эффективна диета или физические упражнения, направленные на снижение веса.
- Материал платформы
- стекло
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Максимальная нагрузка, кг
- 180
- Точность измерения, кг
- 100
- Автоматическое выключение
- есть
- Светящиеся символы дисплея
- нет
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