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Весы напольные Redmond RS-733

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Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Весы напольные Redmond RS-733
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 42534
Производитель: Redmond
нет отзывов
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1 490₽

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Весы напольные Redmond RS-757 серый
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Весы напольные Redmond RS-757 серый
Весы напольные Redmond RS-757 серый
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Весы напольные Aresa SВ-305 (AR-4402)
Весы напольные Aresa SВ-305 (AR-4402)
1 290₽
О товаре

Электронные напольные весы Redmond RS-733 - это необходимый девайс для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Все данные выводятся на цифровой дисплей. Масса человека определяется с точностью до 0,1 кг.

Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, поэтому корпус выдерживает массу вплоть до 180 кг без деформации, есть индикация перегрузки и уровня заряда. Также гарантируется водонепроницаемость.

С такими весами вы без труда отследите, насколько эффективна диета или физические упражнения, направленные на снижение веса.

Характеристики
Материал платформы
стекло
Синхронизация со смартфоном
нет
Максимальная нагрузка, кг
180
Точность измерения, кг
100
Автоматическое выключение
есть
Светящиеся символы дисплея
нет
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1 490₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

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