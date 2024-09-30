Весы напольные Scarlett IS-BS35E601
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Напольные весы Scarlett Indigo IS-BS35E601 подходят для домашней эксплуатации и служат для контроля за массой тела. В конструкции устройства есть чувствительные сенсоры, благодаря которым обеспечивается высокая точность измерений. Полученные данные отображаются на светодиодном дисплее, расположенном в верхней части платформы.
- Весы работают от двух элементов питания типа ААА и отключаются автоматически. Это позволяет снизить расход ресурса батарей.
- Модель имеет компактный размер и не занимает много места при хранении.
- Для изготовления платформы использовано ударопрочное стекло. Качественный материал устойчив к появлению трещин при столкновении с твердыми предметами.
- Весы рассчитаны на нагрузку до 150 кг.
- Прорезиненные ножки предотвращают скольжение по гладкому полу.
- Тип
- электронные
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- рисунок
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- AAAx2 1.5 В
- Выносной блок управления
- нет
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