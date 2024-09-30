Весы напольные Redmond RS-733 тюльпан рисунок
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1 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
электронные, макс. 180 кг, точность 0.1 кг
Характеристики
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- Тип
- электронные
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- рисунок
- Элементы питания
- CR2032x1
- Выносной блок управления
- нет
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