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Напольные весы
Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок

Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок

0 отзывов
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Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок
Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок
Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок
Весы напольные Redmond RS-733 (Орхидея) рисунок
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 25520
Производитель: Redmond
мало
мало
1 190₽
1 450₽
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О товаре
электронные, макс. 180 кг, точность 0.1 кг
Характеристики
Тип
электронные весы
Материал платформы
стекло
Синхронизация со смартфоном
нет
Элементы питания
CR2032x1
Выносной блок управления
нет
Цвет
рисунок
Максимальная нагрузка, кг
180
Точность измерения, кг
100
Автоматическое выключение
есть
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мало
мало
1 190₽
1 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа