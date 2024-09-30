Весы напольные StarWind SSP6070 под дерево
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Код товара: 152499
Производитель: StarWind
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал платформы
- дерево
- Цвет
- под дерево
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- AAA
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