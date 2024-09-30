Весы напольные realme RMH2011 синий
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Умные весы Realme Smart Scale RMH2011 - электронный бытовой приор, оснащенный функцией диагностики показателей человеческого тела, например: веса, состава, количества воды в организме.
Зная данные параметры, пользователь может с точностью определить, какие тренировки ему показаны и на каких продуктах акцентировать внимание для поддержания нормальной формы.
- Все данные фиксируются в приложении смартфона, где систематизируются и формируются в отчеты о состоянии здоровья.
- Весы Realme Smart Scale RMH2011 устанавливаются на плоскую твердую поверхность, предназначены для людей весом до 150 кг.
- Связь со смартфоном осуществляется посредством беспроводной сети Bluetooth.
- При полном заряде батареи устройство работает до 1-го года.
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- синий
- Функции
- определение доли жировой ткани, определение доли костной ткани, определение доли мышечной ткани, расчет ИМТ (ВМI)
- Синхронизация со смартфоном
- есть
- Элементы питания
- AAA
- Выносной блок управления
- нет
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