Весы напольные Polaris PWS 1876DG Yogatree белый
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Весы напольные Polaris PWS 1876DG Yogatree
Электронные напольные весы с платформой из прочного полированного стекла с закругленными краями и жидкокристаллическим дисплеем с легко читаемыми цифрами. Весы обеспечивают взвешивание до 180 килограммов с точностью до 100 граммов и способны работать в различных единицах измерения.
Цифровой дисплей, индикаторы перегрузки и замены батареи, включение от прикосновения и автоматическое отключение подарят наибольший комфорт при использовании весов и надолго сохранят заряд батарейки.
Весы Polaris PWS-1876-DG – это красиво оформленный надежный и точный прибор. Он обязательно подарит Вам удовольствие от использования и отличное настроение!
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- белый
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- CR2032x1 3 В
- Выносной блок управления
- нет
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