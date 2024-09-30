Весы напольные Polaris PWS 1876DG Yogatree белый

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Весы напольные Polaris PWS 1876DG Yogatree

Электронные напольные весы с платформой из прочного полированного стекла с закругленными краями и жидкокристаллическим дисплеем с легко читаемыми цифрами. Весы обеспечивают взвешивание до 180 килограммов с точностью до 100 граммов и способны работать в различных единицах измерения.

Цифровой дисплей, индикаторы перегрузки и замены батареи, включение от прикосновения и автоматическое отключение подарят наибольший комфорт при использовании весов и надолго сохранят заряд батарейки.

Весы Polaris PWS-1876-DG – это красиво оформленный надежный и точный прибор. Он обязательно подарит Вам удовольствие от использования и отличное настроение!