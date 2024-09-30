Весы напольные Kitfort КТ-808 белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 126470
Производитель: Kitfort
2 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- белый
- Функции
- измерение температуры воздуха, определение доли жировой ткани, определение доли костной ткани, определение доли мышечной ткани, расчет ИМТ (ВМI)
- Синхронизация со смартфоном
- есть
- Элементы питания
- AAA
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.