Весы напольные Scarlett SC-BS33E067 рисунок
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Код товара: 115715
Производитель: Scarlett
1 090₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Материал платформы
- стекло
- Цвет
- рисунок
- Элементы питания
- CR2032
- Выносной блок управления
- нет
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