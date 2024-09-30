Весы напольные Endever Aurora-559 серый/красный
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Код товара: 104035
Производитель: Endever
850₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Особенности весов Endever Aurora-559:
- Весы Endever Aurora-559 позволят своему обладателю узнать максимально точные данные, поскольку их погрешность не превышает 100 г.
- Функция автоматического включения срабатывает в тот момент, когда пользователь встает на платформу прибора.
- Модель Endever Aurora-559 может похвастаться наличием большого функционального дисплея с подсветкой символов, на котором и отображается текущий вес.
- Благодаря соответствующему индикатору вы своевременно узнаете о необходимости заменить элементы питания.
- Выполненная с использованием закаленного стекла основная платформа с легкостью противостоит нагрузке в 150 кг.
- А прорезиненные вставки в основании предупредят скольжение весом по поверхности.
Характеристики
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- Материал платформы
- стекло, металл
- Цвет
- серый
- Синхронизация со смартфоном
- нет
- Элементы питания
- CR2032x1
- Размер дисплея
- 45х28 мм
- Выносной блок управления
- нет
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